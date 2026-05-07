Головна » Новини » У світі

Суддя оприлюднив можливу передсмертну записку Джеффрі Епштейна

06:52 07.05.2026 Чт
2 хв
Роками вона була під судовою печаткою, навіть Мін'юст США її не бачив
aimg Катерина Коваль
Суддя оприлюднив можливу передсмертну записку Джеффрі Епштейна Фото: американський фінансист Джеффрі Епштейн (Getty Images)
Федеральний суддя США оприлюднив передсмертну записку, яку нібито написав Джеффрі Епштейн. Документ роками перебував під судовою печаткою. NYT, який домігся його розкриття, автентичність записки не підтвердив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Що у записці

Записка починається зі слів про те, що слідство тривало місяцями і "не знайшло нічого", але звинувачення все одно висунули - на основі давніх подій.

Далі йдеться про те, що є привілеєм самому обрати час попрощатися. Завершується записка словами "НЕ ВАРТО ТОГО" - підкресленими.

Суддя оприлюднив можливу передсмертну записку Джеффрі ЕпштейнаФото: ймовірна передсмертна записка Джефрі Епштейна (nytimes.com)

Як записку знайшли

Сусід Епштейна по камері Ніколас Тартальйоне - колишній поліцейський, якого утримували під вартою у справі про чотири вбивства - стверджує, що знайшов записку у графічному романі після того, як Епштейна забрали з камери після першого інциденту в липні 2019 року. Записка була на аркуші жовтого паперу, вирваного з блокнота.

Тартальйоне передав записку своїм адвокатам, вважаючи, що вона може бути корисною - якби Епштейн продовжував звинувачувати його в нападі. Документ опинився під печаткою через суперечку між адвокатами у справі Тартальйоне.

Контекст

Нью-йоркський медичний експерт визнав смерть Епштейна у 2019 році самогубством, однак численні теорії про можливе вбивство не вщухають досі. Мін'юст США заявив, що ніколи не бачив цієї записки - попри те що нещодавно оприлюднив мільйони сторінок матеріалів у справі Епштейна.

Ім'я президента США Дональда Трампа неодноразово з'являлося в матеріалах розслідування справи Джеффрі Епштейна. У розсекречених документах Міністерства юстиції США, зокрема, йшлося про знайомство Трампа з 14-річною дівчиною на його курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Згодом навколо справи спалахнув новий скандал: частина оприлюднених файлів, де фігурував президент, через кілька годин після публікації зникла з сайту відомства.

Згідно з опитуваннями, більшість американців вважають, що Трамп намагається приховати злочини Епштейна. Водночас думки щодо його безпосередньої причетності до протиправних дій розділилися приблизно порівну.

