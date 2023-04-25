В Судане договорились о временном прекращении огня, - Госдеп США

Согласно его заявлению, армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с полуночи понедельника.

"Чтобы поддержать крепкое прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий", - сказал Блинкен.

СШР подтвердили свое согласие на прекращение огня и заявили, что поддерживают суданский народ и "стремятся реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона".

"Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия", - говорится в заявлении группировки.