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В Судане договорились о временном прекращении огня, - Госдеп США

Фото: в Судане вводят трехдневное перемирие (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Судане вводится трехдневная остановка огня

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Согласно его заявлению, армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с полуночи понедельника.

"Чтобы поддержать крепкое прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий", - сказал Блинкен.

СШР подтвердили свое согласие на прекращение огня и заявили, что поддерживают суданский народ и "стремятся реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона".

"Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия", - говорится в заявлении группировки.

Напомним, 15 апреляв столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших .

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек , 2600 получили ранения.

Через несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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СуданСоединенные Штаты Америки