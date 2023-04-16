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Попытка переворота в Судане: в столкновениях погибли не менее 25 человек, много раненых

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Воскресенье 16 апреля 2023 03:39
Попытка переворота в Судане: в столкновениях погибли не менее 25 человек, много раненых Фото: в столкновениях в Судане погибли не менее 25 человек (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В результате попытки военного переворота в Судане, которая началась 15 апреля, стали не менее 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным центрального комитета врачей страны, также в результате вооруженных столкновений 183 человека пострадали. Случаи гибели людей относятся к разным городам и местам столкновения. В аэропорту Хартума также найдены погибшие. Неизвестно, являются ли они гражданскими.

Напомним, вчера, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие.

Также министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно.

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