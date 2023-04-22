Армия Судана заявила, что ей удалось подавить попытку переворота в стране

Вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако пока "трудно назвать сроки завершения боевых действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вооруженных сил Судана.

"Трудно назвать определенный срок завершения сделок, мы стремимся ликвидировать мятеж как можно быстрее, чтобы прекратить страдания нашего народа", - отметили в армии Судана.

"Мы подавили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решительностью расправляются с ними", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреляв столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

Кроме того, в Судане группа американских дипломатов попала под обстрел. Пострадавших нет, однако США готовят своих военных для возможной эвакуации дипломатов из страны.

Армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан.

Все подробности третьей попытки переворота в Судане - читайте в материале РБК-Украина.

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