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Армия Судана заявила, что ей удалось подавить попытку переворота в стране

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Судан, Суббота 22 апреля 2023 18:58
Армия Судана заявила, что ей удалось подавить попытку переворота в стране Фото: армия Судана заявила, что ей удалось подавить попытку переворота в стране (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако пока "трудно назвать сроки завершения боевых действий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вооруженных сил Судана.

"Мы подавили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решительностью расправляются с ними", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению ВС Судана, силы быстрого реагирования продолжают наносить артиллерийские удары по некоторым объектам.

"Трудно назвать определенный срок завершения сделок, мы стремимся ликвидировать мятеж как можно быстрее, чтобы прекратить страдания нашего народа", - отметили в армии Судана.

Напомним, 15 апреляв столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

Кроме того, в Судане группа американских дипломатов попала под обстрел. Пострадавших нет, однако США готовят своих военных для возможной эвакуации дипломатов из страны.

Армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан.

Все подробности третьей попытки переворота в Судане - читайте в материале РБК-Украина.

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