Столкновения в Судане: количество жертв возросло до 270, раненых - тысячи

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате насилия, которое вспыхнуло в Судане, уже погибли 270 человек, 2600 получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Всемирной организации здравоохранения.

В Судане продолжаются сражения между армией и силами быстрого реагирования. Это третья попытка госпереворота в африканской стране за последние четыре года.

ВОЗ призвали лидеров в Судане обеспечить мир и неограниченный доступ в медицинские учреждения.

"Я осуждаю любую потерю жизней, и мы солидарны с нашими братьями и сестрами в Судане", - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.