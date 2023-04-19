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Столкновения в Судане: количество жертв возросло до 270, раненых - тысячи

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Среда 19 апреля 2023 05:43
Столкновения в Судане: количество жертв возросло до 270, раненых - тысячи Фото: В результате столкновений в Судане сотни людей погибли, тысячи ранены (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате насилия, которое вспыхнуло в Судане, уже погибли 270 человек, 2600 получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Всемирной организации здравоохранения.

В Судане продолжаются сражения между армией и силами быстрого реагирования. Это третья попытка госпереворота в африканской стране за последние четыре года.

ВОЗ призвали лидеров в Судане обеспечить мир и неограниченный доступ в медицинские учреждения.

"Я осуждаю любую потерю жизней, и мы солидарны с нашими братьями и сестрами в Судане", - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее мы сообщали, что силы быстрого реагирования, которые борются за власть в Судане, сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера".

Напомним, в Судане группа американских дипломатов попала под обстрел.

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