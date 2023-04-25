В Судані домовились про тимчасове припинення вогню, - Держдеп США

В Судані вводиться трьохденне припинення вогню
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.
Згідно до його заяви, армія Судану та Сили швидкого реагування домовились про припинення вогню з півночі понеділка.
"Щоб підтримати міцне припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для нагляду за переговорами, укладанням та реалізацією остаточного припинення бойових дій", - сказав Блінкен.
СШР підтвердили свою згоду на припинення вогню та заявили, що підтримують суданський народ і "прагнуть реалізувати його законні прагнення свободи, справедливості, демократії та верховенства закону".
"Ми підтверджуємо нашу відданість у період оголошеного перемир'я повному припиненню вогню і застерігаємо від порушень, що продовжуються, другою стороною в недотриманні перемир'я", - йдеться у заяві угруповання.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.
Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.
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