У Судані розбився літак АН-12, є загиблі

В результаті авіакатастрофи загинули 18 осіб, з них - четверо дітей

На заході Судану зазнав аварії військово-транспортний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Літак АН-12 впав через п'ять хвилин після зльоту з аеродрому в Ель-Генейне - суданської столиці штату Західний Дарфур.

На борту було сім членів екіпажу, троє суддів та вісім інших цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. Всі, хто перебував у літаку, загинули.

Розпочато розслідування з метою з'ясування причини катастрофи.

PLANE CRASH

A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan's West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4