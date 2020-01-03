ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Судані розбився літак АН-12, є загиблі

Новини » В світі     03.01.2020 - 01:21
У Судані розбився літак АН-12, є загиблі
Фото: авіакатастрофа Ан-12 в Судані (twitter.com/livingstoneform)

В результаті авіакатастрофи загинули 18 осіб, з них - четверо дітей

На заході Судану зазнав аварії військово-транспортний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Літак АН-12 впав через п'ять хвилин після зльоту з аеродрому в Ель-Генейне - суданської столиці штату Західний Дарфур.

На борту було сім членів екіпажу, троє суддів та вісім інших цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. Всі, хто перебував у літаку, загинули.

Розпочато розслідування з метою з'ясування причини катастрофи.

Нагадаємо, 29 грудня в американському штаті Меріленд зазнав аварії невеликий літак, в результаті чого щонайменше одна людина загинула. Літак впав на житловий будинок. Після аварії повітряного судна спалахнула пожежа.

Раніше 29 грудня у Штатах відбулася ще одна аварія літака - у місті Лафайєтт штату Луїзіана впав двомоторний літак. В результаті загинули п'ять людей, ще четверо отримали поранення. Через кілька хвилин після зльоту літак впав поряд з супермаркетом Walmart. Ударною хвилею було вибито вікна в сусідньому офісі.

Також повідомлялося, що 27 грудня сталася авіакатастрофа в Казахстані, в результаті загинули 12 людей, ще майже 70 постраждали. На борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.

У Судані засудили до страти майже 30 силовиків за вбивство демонстранта У США розбився легкомоторний літак, є жертва
Новини України авиакатастрофаСуданЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся