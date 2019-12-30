У США розбився легкомоторний літак, є жертва

Фото: місце катастрофи літака (twitter.com/DailySabah)

Літак впав на житловий будинок в Меріленді

В американському штаті Меріленд зазнав аварії невеликий літак, в результаті чого щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Кажуть, що літак впав на житловий будинок в веоскресенье, 29 грудня. Після аварії повітряного судна спалахнула пожежа. Зараз вогонь вже вдалося загасити.

Федеральне управління цивільної авіації США та місцеві пожежні служби відзначили, що в результаті один знаходився в літаку чоловік помер на місці.

Проте на даний момент не відомо, скільки людей могло перебувати в салоні літака.

LATEST — Plane crashes into home in Maryland suburb of Washington DC, US authorities sayhttps://t.co/hJgxE6jH3Q pic.twitter.com/Jyc12JpAOS — DAILY SABAH (@DailySabah) December 29, 2019

Нагадаємо, раніше 29 грудня у Штатах відбулася ще одна крущение літака - у місті Лафайєтт штату Луїзіана двомоторний літак впав. В результаті загинули п'ять людей, ще четверо отримали поранення. Через кілька хвилин після зльоту літак впав поряд з супермаркетом Walmart. Ударною хвилею було вибито вікна в сусідньому офісі.

В лікарню доставили ще трьох перехожих, яких зачепило уламками літака.

Також 27 грудня сталася авіакатастрофа в Казахстані, в результаті загинули 12 людей, ще майже 70 постраждали. На борту літака були два громадянина України, вони вижили і перебувають в лікарні.