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Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були два українці

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 09:40
Авіакатастрофа в Казахстані: на борту літака були два українці
Фото: катастрофа літака в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

На борту літака в Казахстані були четверо іноземців

На борту літака в Казахстані, який розбився, були два громадянина України, вони живі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Казахстану", посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ країни.

Крім українців, на борту літака були один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю.

"Всього на борту літака знаходилося п'ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Казахстану почало розслідування авіакатастрофи в країні, в результаті якої вже загинули 15 людей. Відкрито справу за статтею 344 частина 3 ("Порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту") КК РК.

Серед загиблих випусковий редактор видання Informburo.kz Дана Круглова і командир повітряного судна.

Крім того, очевидці розповіли деталі авіакатастрофи в Казахстані. Навколо кричали про те, що літак може вибухнути.

Очевидці розповіли деталі авіакатастрофи в Казахстані Авіакатастрофа в Казахстані: МВС почало розслідування
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