В Судане разбился самолет АН-12, есть погибшие

В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, из них - четверо детей
На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Самолет АН-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне - столице суданского штата Западный Дарфур.
На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей. Все находившиеся в самолете люди погибли.
Начато расследование с целью выяснения причины катастрофы.
PLANE CRASH— Livingstone Wechie (@livingstoneform) January 2, 2020
A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan's West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4
Напомним, 29 декабря в американском штате Мэриленд потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего минимум один человек погиб. Самолет упал на жилой дом. После крушения воздушного судна вспыхнул пожар.
Ранее 29 декабря в Штатах произошло еще одно крущение самолета - в городе Лафайетт штата Луизиана упал двухмоторный самолет. В результате погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударной волной было выбито окна в соседнем офисе.
Также сообщалось, что 27 декабря произошла авиакатастрофа в Казахстане, в результате погибли 12 человек, еще почти 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.