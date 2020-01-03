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В Судане разбился самолет АН-12, есть погибшие

Новости » В мире     03.01.2020 - 01:21
В Судане разбился самолет АН-12, есть погибшие
Фото: авиакатастрофа Ан-12 в Судане (twitter.com/livingstoneform)

В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, из них - четверо детей

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Самолет АН-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне - столице суданского штата Западный Дарфур.

На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей. Все находившиеся в самолете люди погибли.

Начато расследование с целью выяснения причины катастрофы.

Напомним, 29 декабря в американском штате Мэриленд потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего минимум один человек погиб. Самолет упал на жилой дом. После крушения воздушного судна вспыхнул пожар.

Ранее 29 декабря в Штатах произошло еще одно крущение самолета - в городе Лафайетт штата Луизиана упал двухмоторный самолет. В результате погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударной волной было выбито окна в соседнем офисе.

Также сообщалось, что 27 декабря произошла авиакатастрофа в Казахстане, в результате погибли 12 человек, еще почти 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.

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