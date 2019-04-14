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У Судані протестувальники вимагають передати владу цивільному уряду

Новини » Політика    14.04.2019 - 21:15
У Судані протестувальники вимагають передати владу цивільному уряду
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Суданська опозиція вимагає негайно передати владу цивільному уряду

Суданська опозиція вимагає від Військової ради, яка захопила владу в Судані, передати керівництво країною тимчасовому цивільному уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами опозиції, вони будуть продовжувати сидячі протести і "всі форми мирного тиску" поки влада в країні не перейде до тимчасового цивільного уряду.

Протестувальники зазначили, шо такий перехідний уряд повинен бути захищений військовими силами.

Нагадаємо, що  11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президента Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.

Незабаром після цього, глава військової ради Судану Авад ібн Ауф, який був лідером військового перевороту в країні, оголосив про свій відхід у відставку.

Додамо, що у відставку також подав глава Служби безпеки та розвідки Судану Салах Абдалла Мохамед Салех. Салех був тісно пов'язаний з колишнім президентом країни Омаром аль-Баширом. Також Салеха звинувачують у вбивствах демонстрантів під час протестів, які декілька тижнів тривали в Судані.

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