У Саудівській Аравії підтримали військову раду Судану

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Саудівська Аравія виділить Судану гуманітарну допомогу

Саудівська Аравія висловила підтримку військовій раді Судану, яка приступила до управління країною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Так, Ер-Ріяд сподівається, що заходи, прийняті військовою радою, "забезпечать безпеку і стабільність для Судану".

Також повідомляється, що Саудівська Аравія виділить Судану гуманітарну допомогу, зокрема, надасть продукти харчування, ліки та паливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хартумі (Судан) 11 квітня пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили усунути президента Омара аль-Башира та його оточення.

Повідомляється, що група військовослужбовців увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. За даними Al-Hadath, командування готується зробити важливе оголошення в ефірі, його обіцяють поширити найближчим часом.

РБК-Україна писало, що в столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використала сльозогінний газ.