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У Саудівській Аравії підтримали військову раду Судану

Новини » Політика    14.04.2019 - 06:28
У Саудівській Аравії підтримали військову раду Судану
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Саудівська Аравія виділить Судану гуманітарну допомогу

Саудівська Аравія висловила підтримку військовій раді Судану, яка приступила до управління країною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Так, Ер-Ріяд сподівається, що заходи, прийняті військовою радою, "забезпечать безпеку і стабільність для Судану".

Також повідомляється, що Саудівська Аравія виділить Судану гуманітарну допомогу, зокрема, надасть продукти харчування, ліки та паливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хартумі (Судан) 11 квітня пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили усунути президента Омара аль-Башира та його оточення.

Повідомляється, що група військовослужбовців увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. За даними Al-Hadath, командування готується зробити важливе оголошення в ефірі, його обіцяють поширити найближчим часом.

РБК-Україна писало, що в столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використала сльозогінний газ.

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