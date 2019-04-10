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У ході протестів у Судані 11 людей загинули

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 23:01
У ході протестів у Судані 11 людей загинули
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Судані пройшов антиурядовий мітинг

У столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив міністр інформації Хасан Ісмаїл, працівники Національної служби розвідки і безпеки Судану двічі намагалися розігнати антиурядовий мітинг біля будівлі Міністерства оборони.

В ході протесту загинули люди, але він не уточнив при яких обставинах.

Разом з тим, голова опозиційної партії Аль-Умма Садик аль-Махді заявив, що починаючи з суботи, в ході масових антиурядових протестів загинули близько 20 осіб, десятки постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

Раніше повідомлялося про загибель одного цивільного під час протестів. 6 квітня поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і відтіснила їх від штаб-квартири збройних сил Судану.

РБК-Україна писало, що 6 квітня в Судані під час багатотисячного протесту біля резиденції президента країни Омара аль-Башира відбулися зіткнення між демонстрантами і силами безпеки.

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