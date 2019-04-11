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Президент Судану пішов у відставку, - Reuters

Новини » Політика    11.04.2019 - 10:42
Президент Судану пішов у відставку, - Reuters
Фото: президент Судану Омар аль-Башир (bulawayo24)

Омар аль-Башир заарештований

Президент Судану Омар аль-Башир пішов у відставку зі свого поста в ході військового перевороту в Судані. Про це повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялося, що Аль-Башир заарештований. Він перебуває під домашнім арештом. Під арешт також взяті екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн. Також арештована охорона президента і колишній віце-президент країни Алі Осман Таха.

Нагадаємо, сьогодні в Судані стався військовий переворот. Командування армії країни вирішило відсторонити президента Омара аль-Башира та його оточення. Зокрема зазначається, що зараз закритий столичний аеропорт.

Нагадаємо, вчора у столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використовувала сльозогінний газ.

РБК-Україна писало, що 6 квітня в Судані під час багатотисячного протесту біля резиденції президента країни Омара аль-Башира відбулися зіткнення між демонстрантами і силами безпеки.

Президент Судану заарештований У Судані стався військовий переворот
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