Цыганков - джедай? "Жирона" удивила сеть курьезной выходкой с украинцем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в соцсети Instagram .

Соцсети взорвались эмоциями

Испанская "Жирона" удивила своего полузащитника, украинского футболиста Виктора Цыганкова, сюрпризом.

В клубной раздевалке на личном шкафчике игрока разместили его фотографию со световым мечом из культовой саги "Звездные войны". Эту необычную деталь сразу же заметили фанаты, что вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.

Эта выходка клубной пресс-службы сразу же напомнила фанатам знаменитое празднование гола Виктора Цыганкова, когда он поднял в руках воображаемый "джедайский" меч.

Тот момент вызвал настоящий шквал эмоций у поклонников футболиста и стал одной из визитных карточек украинского хавбека в "Жироне".

Пользователи шутят, что теперь Виктор официально стал "мастером-джедаем" в своей команде.

Пропуск матча из-за дискомфорта

Недавно главный тренер "Жироны" Мичел заявил, что Цыганков не имеет серьезной травмы, но испытывает определенный дискомфорт.

Поэтому украинец, вероятно, не сможет помочь команде в матче 5-го тура Ла Лиги против "Леванте", который состоится 20 сентября.