ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Цыганков - джедай? "Жирона" удивила сеть курьезной выходкой с украинцем

Суббота 20 сентября 2025 12:10
UA EN RU
Цыганков - джедай? "Жирона" удивила сеть курьезной выходкой с украинцем Виктор Цыганков (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский полузащитник Виктор Цыганков получил сюрприз в клубной раздевалке "Жироны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в соцсети Instagram.

Соцсети взорвались эмоциями

Испанская "Жирона" удивила своего полузащитника, украинского футболиста Виктора Цыганкова, сюрпризом.

В клубной раздевалке на личном шкафчике игрока разместили его фотографию со световым мечом из культовой саги "Звездные войны". Эту необычную деталь сразу же заметили фанаты, что вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.

Эта выходка клубной пресс-службы сразу же напомнила фанатам знаменитое празднование гола Виктора Цыганкова, когда он поднял в руках воображаемый "джедайский" меч.

Тот момент вызвал настоящий шквал эмоций у поклонников футболиста и стал одной из визитных карточек украинского хавбека в "Жироне".

Пользователи шутят, что теперь Виктор официально стал "мастером-джедаем" в своей команде.

Пропуск матча из-за дискомфорта

Недавно главный тренер "Жироны" Мичел заявил, что Цыганков не имеет серьезной травмы, но испытывает определенный дискомфорт.

Поэтому украинец, вероятно, не сможет помочь команде в матче 5-го тура Ла Лиги против "Леванте", который состоится 20 сентября.

Статистика и контракты

На данный момент 27-летний футболист начал новый сезон в Ла Лиге с двух матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его стабильные выступления делают его одним из важнейших игроков команды.

Ранее мы сообщали, что Ярмолюк может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Также читайте о ярком дебюте Владислава Ваната за "Жирону" в испанской Ла Лиге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Чемпионат Испании Футбол
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город