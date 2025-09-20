Дебютный гол Судакова за "Бенфику": украинец помог команде разгромить АФС

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков открыл счет голам в составе "Бенфики". В 6-м туре чемпионата Португалии он забил в ворота АФС, а лиссабонский клуб под руководством Жозе Моуриньо одержал победу со счетом 3:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Судаков отличился в конце первого тайма, когда после заблокированного удара форварда Эвангелоса Павлидиса удачно сыграл на добивании.
Первый его удар также заблокировали, однако вторая попытка стала результативной.
Украинец в целом нанес четыре удара в створ ворот и выполнил 94% точных передач (46 из 49). На поле он провел 87 минут, после чего был заменен.
Матч против АФС стал дебютным для Жозе Моуриньо во главе "орлов". Португальский тренер выпустил в стартовом составе сразу двух украинцев - Судакова и голкипера Анатолия Трубина.
Трубин провел седьмой "сухой" матч в сезоне, а "Бенфика" одержала уверенную победу 3:0. Кроме Судакова, голами отметились Павлидис и Иванович.
Георгий Судаков стал шестым украинцем, который забивал в чемпионате Португалии.
Ранее это удавалось Сергею Кандаурову, Роману Яремчуку, Сергею Щербакову, Сергею Ателькину и Оресту Лебеденко.
Наиболее результативным из них остается Кандауров с 12 мячами.
В Лиге Португалии "Бенфика" встретится с "Риа Аве" во вторник, 23 сентября.
А уже 30 сентября лиссабонцы проведут поединок Лиги чемпионов против английского "Челси".
Ранее мы писали о деталях недавнего трансфера Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен".
Также читайте о ярком дебюте Владислава Ваната за "Жирону" в испанской Ла Лиге.