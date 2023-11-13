Суд заочно избрал меру пресечения нардепу Дубневичу

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу в виде содержания под стражей. Его подозревают в хищении газа на несколько миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook .

"Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Правоохранители добавляют, что судья решит вопрос о применении этой меры пресечения после того, как Дубневича задержат.

Что предшествовало

Напомним, 11 октября украинские правоохранители объявили о подозрении нардепу Ярославу Дубневичу в том, что он мог похитить газ на сумму более 2,1 млрд гривен.

Нардеп не прибыл для получения подозрения и не отвечал на звонки детективов.

Стоит заметить, что Дубневич также является фигурантом дела о незаконном завладении 93 млн гривен средств "Укрзализныци".

2 ноября Дубневича объявили в международный розыск. По словам его адвоката, парламентарий находится за границей на лечении.