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Нардепа Дубневича объявили в международный розыск

Киев, Четверг 02 ноября 2023 13:33
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Нардепа Дубневича объявили в международный розыск Фото: Ярослав Дубневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народного депутата Ярослава Дубневича объявили в международный розыск. Его обвиняют в завладении деньгами "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Киевский Апелляционный суд объявил в розыск нардепа Дубневича в четверг, 2 ноября. Парламентарий в суд не явился. Его адвокат утверждает, что нардеп находится за границей на лечении.

Прокурор настаивает на изменении меры пресечения для Дубневича. Следующее заседание по делу состоится 14 ноября.

Стоит добавить, что Ярослава Дубневича объявляли в международный розыск по другому делу.

Дело о деньгах "Укрзализныци"

По данным НАБУ, нардеп вместе еще с восемью лицами организовал преступную схему. Филиал "Укрзализныци" на протяжении декабря 2015 - марта 2017 года закупал стрелочную продукцию по завышенным ценам не у производителя, а через две компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых является Дубневич.

В целом из-за схемы ущерб бюджету составил 93,28 млн гривен. Нардеп и остальные сообщники получили подозрения.

Недавно ВАКС разрешил принудительно привести Дубневича на заседание суда. Как известно, парламентарий находится за границей.

Другое дело Дубневича

Также 10 октября Дубневичу объявили о подозрении в деле о хищении газа на сумму более 2,1 млрд гривен. Нардеп не прибыл на получение подозрения, а на звонки от детективов не отвечал.

Дубневич был объявлен в розыск в рамках этого дела.

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Укрзализныця Дубневич
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