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Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу

Київ, Понеділок 13 листопада 2023 19:19
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Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу Фото: Ярослав Дубневич, нардеп (facebook.com/antac ua)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у розкраданні газу на кілька мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

"Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці додають, що суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу після того, як Дубневича затримають.

Що передувало

Нагадаємо, 11 жовтня українські правоохоронці оголосили про підозру нардепу Ярославу Дубневичу в тому, що він міг викрасти газ на суму понад 2,1 млрд гривень.

Нардеп не прибув для отримання підозри та не відповідав на дзвінки детективів.

Варто зауважити, що Дубневич також є фігурантом справи про незаконне заволодіння 93 млн гривень коштів "Укрзалізниці".

2 листопада Дубневича оголосили у міжнародний розшук. За словами його адвоката, парламентар перебуває за кордоном на лікуванні.

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Дубневич Суд Верховна рада Запобіжний захід
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