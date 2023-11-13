Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у розкраданні газу на кілька мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook .

"Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці додають, що суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу після того, як Дубневича затримають.

Що передувало

Нагадаємо, 11 жовтня українські правоохоронці оголосили про підозру нардепу Ярославу Дубневичу в тому, що він міг викрасти газ на суму понад 2,1 млрд гривень.

Нардеп не прибув для отримання підозри та не відповідав на дзвінки детективів.

Варто зауважити, що Дубневич також є фігурантом справи про незаконне заволодіння 93 млн гривень коштів "Укрзалізниці".

2 листопада Дубневича оголосили у міжнародний розшук. За словами його адвоката, парламентар перебуває за кордоном на лікуванні.