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Стала відома причина смерті Катерини Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 20:17
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Офіційна причина смерті - поліорганна недостатність

Громадська активістка Катерина Гандзюка померла у результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвинулася у результаті обширних хімічних опіків тіла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність, хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Стала відома причина смерті Катерини Гандзюк

Зазначимо, церемонія прощання з Катериною Гандзюк відбудеться в Херсоні в 14:00 в середу, 7 листопада.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У поліції вважають достатнім наявність матеріалів для розкриття вбивства Гандзюк.

Раніше в МВС повідомляли, що справу Гандзюк передали в СБУ. Пізніше в СБУ заявили, що їм ще не надійшло кримінальне провадження щодо вбивства херсонської громадської активістки.

Також ще раніше, 15 серпня, адвокат Євгенія Закревська повідомляла, що Національна поліція гальмує розслідування нападу на радника міського голови Херсона, оскільки не надала матеріали СБУ.

Нагадаємо, 4 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що фактично по всім нападам на цивільних активістів вже встановлені виконавці.

 

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Новини України Катерина Гандзюк
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