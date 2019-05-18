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В Україні проходять акції "Хто замовив Катю Гандзюк"

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 13:42
В Україні проходять акції "Хто замовив Катю Гандзюк"
Фото: акція "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Києві (facebook.com / anastasiarokytna)

Акція відбуваються у понад 40 українських містах

Сьогодні, 18 травня, у Києві та інших містах України та світу розпочалися акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою покарати винних у вбивстві радниці голови Херсона. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, біля Адміністрації президента зібралися близько 100 осіб. Учасники акції тримають в руках плакати, які складені у напис "Київ питає: Хто замовив Катю Гандзюк?".

Акція розпочалася з хвилини мовчання за жертвами геноциду кримськотатарського народу. Після цього учасники акції вигукували: "Хто замовив Катю Гандзюк?", після чого запалили файєри.

Зазначимо, що акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" одночасно відбуваються у понад 40 українських містах та 9 столицях інших країн. Учасники акцій вимагають розслідування вбивства Катерини Гандзюк, а також інших нападів на громадських активістів.

Учасники акції оголосили вимогу до нового президента припинити терор проти активістів, який був розпочатий попередньою владою, а також покарати винних у вбивстві Гандзюк.

 

Київ питає «Хто замовив Катю Гандзюк?». Акція біля Адіміністрацї президента.

Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Субота, 18 травня 2019 р.

Нагадаємо, 27 травня Херсонський міський суд розпочне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Засідання суду розпочнеться о 11:00, справа буде вести суддя Юлія Бочко.

Додамо, 8 травня повідомлялося, що ГПУ направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п'яти осіб, які звинувачуються у вбивстві Катерини Гандзюк. 

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