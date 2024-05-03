Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны

Обмен пленными с Российской Федерацией в формате "всех на всех" возможен только в одном случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.

"Желательно обменять "всех на всех". Все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены. Они медленнее, чем хотелось бы. Трек "всех на всех" способен в одном случае", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что вопрос обмена пленными "всех на всех" будет одним из вопросов, который будут обсуждать на учредительном саммите мира в Швейцарии.

"Некоторые скептически говорят, что это только после окончания войны, потому что это одно из условий окончания войны. Я считаю, что у нас есть возможность сделать это, попытаться это сделать раньше. Как? Есть практическая площадка - саммит мира. Практической она будет, когда состоится саммит", - пояснил глава государства.