У Херсоні облили кислотою чиновницю міськради

Повідомляється, що в Гандзюк серйозні опіки

У Херсоні сьогодні вранці, 31 липня, невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Про це повідомив журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, невідомий чатував на Гандзюк біля під’їзду і хлюпнув на неї кислотою.

"В неї серйозні опіки", - написав Нікітенко і додав, що наразі Гандзюк перебуває в лікарні.

Зазначимо, Катерина Гандзюк неодноразово критикувала обласне управління Нацполіції Херсонської області й інші органи влади.

Нагадаємо, в кінці квітня невідомі в центрі Києва напали на депутата Верховної ради Мустафу Найєма.

Окрім того, в Києві побили нардепа Юрія Левченка. Як повідомлялося, інцидент стався сьогодні на вулиці Половецькій в Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів.

Співробітники поліції встановили, що працівники благоустрою, згідно з приписом, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк.

Пізніше поліція затримала нападників.