У Херсоні облили кислотою чиновницю міськради

Новини Надзвичайні події 31.07.2018 - 12:00
Фото: Катерина Гандзюк (novynarnia.com)
Фото: Катерина Гандзюк (novynarnia.com)

Повідомляється, що в Гандзюк серйозні опіки

У Херсоні сьогодні вранці, 31 липня, невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Про це повідомив журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, невідомий чатував на Гандзюк біля під’їзду і хлюпнув на неї кислотою.

"В неї серйозні опіки", - написав Нікітенко і додав, що наразі Гандзюк перебуває в лікарні.

У Херсоні облили кислотою чиновницю міськради

Зазначимо, Катерина Гандзюк неодноразово критикувала обласне управління Нацполіції Херсонської області й інші органи влади.

Нагадаємо, в кінці квітня невідомі в центрі Києва напали на депутата Верховної ради Мустафу Найєма.

Окрім того, в Києві побили нардепа Юрія Левченка. Як повідомлялося, інцидент стався сьогодні на вулиці Половецькій в Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів.

Співробітники поліції встановили, що працівники благоустрою, згідно з приписом, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк.

Пізніше поліція затримала нападників.

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Теги:  Київська міська рада,  Херсон,  нападение,  депутаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС