Суд оставил под стражей топ-чиновника НАБУ Магомедрасулова

Как отмечается, Печерский суд города Киева оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова до 21 октября.

Такое решение поддержали прокуроры, которые отмечали риски того, что подозреваемый может скрываться от следствия, выехать за границу или оказывать давление на свидетелей.

В то же время защита категорически отрицает эти аргументы и называет дело давлением и атакой на НАБУ.

Сам Магомедрасулов во время заседания заявил, что во время задержания к нему применяли силу.