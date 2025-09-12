Суд залишив під вартою топпосадовця НАБУ Магомедрасулова

Як зазначається, Печерський суд міста Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова до 21 жовтня.

Таке рішення підтримали прокурори, які наголошували на ризиках того, що підозрюваний може переховуватися від слідства, виїхати за кордон або чинити тиск на свідків.

Водночас захист категорично заперечує ці аргументи й називає справу тиском та атакою на НАБУ.

Сам Магомедрасулов під час засідання заявив, що під час затримання до нього застосовували силу.