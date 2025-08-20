Суд оставил под стражей скандальную экс-главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу

Дело Крупы

Напомним, что в октябре 2024 года ГБР сообщило о разоблачении председателя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Печерский райсуд Киева избрал чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Впоследствии Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога до 280 млн гривен. В январе 2025 года произошло очередное уменьшение залога - до 260 млн гривен.

В июне Крупе уменьшили залог до 112 млн гривен, а в июле еще вдвое - до 56 млн гривен.

Между тем недавно бывшему руководителю Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и его подчиненным было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.