Суд залишив під вартою скандальну ексголову Хмельницької обласної МСЕК Крупу

Справа Крупи

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року ДБР повідомило про викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Печерський райсуд Києва обрав чиновниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 280 млн гривень. У січні 2025 року відбулося чергове зменшення застави - до 260 млн гривень.

В червні Крупі зменшили заставу до 112 млн гривень, а у липні ще вдвічі - до 56 млн гривень.

Тим часом нещодавно колишньому керівнику Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та його підлеглим було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та підробці документів.