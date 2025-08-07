ua en ru
Суд запретил застройку возле музея в Пирогово и оштрафовал Минкульт: что известно

Четверг 07 августа 2025 18:19
Суд запретил застройку возле музея в Пирогово и оштрафовал Минкульт: что известно Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово (pyrohiv.org.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В собственность государства вернули десятки гектаров земли вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Речь идет о территориях, часть которых входит в охранные зоны уникального музея под открытым небом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В чем суть вопроса

Еще в 2007 году Киевсовет незаконно передал в частную собственность более 1,5 тыс. га земли под застройку - более 100 га из них попадали в охранную зону музея, где любое строительство запрещено. Землю получили жилищно-строительные кооперативы, созданные на подставных лиц. Также остановлено строительство на этой территории.

Прокуратура подала 17 исков в суд - все они удовлетворены. Благодаря этому государству уже вернули более 56 га земли, в том числе участок площадью 16,5 га после решения Верховного Суда от 5 августа 2025 года.

Кроме того, прокуроры добились отмены приказа Министерства культуры, который в 2007 году безосновательно уменьшил охранную зону музея с 2 км до 25 м. Суд обязал Минкульт установить новые границы. Из-за невыполнения решения на министерство наложен штраф в размере 5100 гривен.

Почему это важно

Музей в Пирогово - один из крупнейших в Украине музеев под открытым небом, хранящий более 200 архитектурных памятников. Для сохранения его пространственной целостности нужна свободная зона вокруг, которая должна быть защищена от любой застройки.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово открыли первый гарнизонный храм ВСУ - отреставрированный деревянный казацкий храм Святого Николая XVIII века. Ранее храм был в запущенном состоянии, в 2023 году его перевезли с Черниговщины, восстановили архитектуру и иконостас.

Также мы писали, что ГБР вернуло государству около 100 млн гривен, изъятых по делу о коррупции при закупке техники для ВСУ. Чиновник Госспецтранспорта с подрядчиками завышали цены на грузовики через "свои" тендеры, чем нанесли ущерб на более 64 млн грн. Шестерым фигурантам уже сообщено о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

