Суд запретил застройку возле музея в Пирогово и оштрафовал Минкульт: что известно
В собственность государства вернули десятки гектаров земли вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Речь идет о территориях, часть которых входит в охранные зоны уникального музея под открытым небом.
В чем суть вопроса
Еще в 2007 году Киевсовет незаконно передал в частную собственность более 1,5 тыс. га земли под застройку - более 100 га из них попадали в охранную зону музея, где любое строительство запрещено. Землю получили жилищно-строительные кооперативы, созданные на подставных лиц. Также остановлено строительство на этой территории.
Прокуратура подала 17 исков в суд - все они удовлетворены. Благодаря этому государству уже вернули более 56 га земли, в том числе участок площадью 16,5 га после решения Верховного Суда от 5 августа 2025 года.
Кроме того, прокуроры добились отмены приказа Министерства культуры, который в 2007 году безосновательно уменьшил охранную зону музея с 2 км до 25 м. Суд обязал Минкульт установить новые границы. Из-за невыполнения решения на министерство наложен штраф в размере 5100 гривен.
Почему это важно
Музей в Пирогово - один из крупнейших в Украине музеев под открытым небом, хранящий более 200 архитектурных памятников. Для сохранения его пространственной целостности нужна свободная зона вокруг, которая должна быть защищена от любой застройки.
