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Миллионы гривен и долларов: государству вернули деньги от схем по закупке техники для ВСУ

Пятница 25 июля 2025 11:01
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Миллионы гривен и долларов: государству вернули деньги от схем по закупке техники для ВСУ Фото: ГБР вернуло деньги от схем по закупке техники для ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По инициативе Государственного бюро расследований государству вернули около 100 млн гривен, изъятых в рамках дела о масштабной коррупционной схеме по закупке оружия для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники ГБР установили, что начальник одного из отделов управления логистики Государственной специальной службы транспорта вместе с сообщниками организовал схему по закупке грузовой техники для ВСУ.

Подробности схемы

В сентябре - октябре 2024 года чиновник вносил в тендерную документацию дискриминационные условия, чтобы отсечь конкурентов. Победу в торгах обеспечивали "нужной" компании, которая поставляла технику по завышенным ценам. В результате сделки государству нанесен ущерб на более 64 млн грн.

В июне 2025 года сотрудники ГБР провели обыски в помещениях фигурантов, служебных кабинетах и офисах компании в Киеве, Киевской области и Черкассах. Во время следственных действий изъята наличность в национальной и иностранной валюте, которая была арестована.

По решению суда в АРМА передано:

  • более 2,7 млн грн,
  • более 1,8 млн долларов США,
  • почти 427 тысяч евро.

Что инкриминируют подозреваемым

Полковнику-организатору схемы и трем военным сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения. Основателю и менеджеру частной компании инкриминируют пособничество в совершении этого преступления.

Закупки для ВСУ

Стоит заметить, что за последнее время зафиксировано несколько дел с серьезными нарушениями при закупке продуктов, техники и вооружения для военных.

В частности, в октябре прошлого года мы писали об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.

По результатам скандалов в Украине были введены новые стандарты качества для мяса птицы, рыбы и молочной продукции, которые поставляются Вооруженным силам.

Кроме того, в апреле НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

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