Суд заборонив забудову біля музею в Пирогові та оштрафував Мінкульт: що відомо

У власність держави повернули десятки гектарів землі навколо Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Йдеться про території, частина яких входить до охоронних зон унікального музею просто неба.

У чому суть питання

Ще у 2007 році Київрада незаконно передала у приватну власність понад 1,5 тис. га землі під забудову - понад 100 га з них потрапляла до охоронної зони музею, де будь-яке будівництво заборонене. Землю отримали житлово-будівельні кооперативи, створені на підставних осіб. Також зупинене будівництво на цій території.

Прокуратура подала 17 позовів до суду - всі вони задоволені. Завдяки цьому державі вже повернули понад 56 га землі, зокрема ділянку площею 16,5 га після рішення Верховного Суду від 5 серпня 2025 року.

Крім того, прокурори домоглися скасування наказу Міністерства культури, який у 2007 році безпідставно зменшив охоронну зону музею з 2 км до 25 м. Суд зобов’язав Мінкульт встановити нові межі. Через невиконання рішення на міністерство накладено штраф у розмірі 5100 гривень.

Чому це важливо

Музей у Пирогові - один із найбільших в Україні музеїв просто неба, що зберігає понад 200 архітектурних пам’яток. Для збереження його просторової цілісності потрібна вільна зона навколо, яка має бути захищеною від будь-якої забудови.