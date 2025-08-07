ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Суд заборонив забудову біля музею в Пирогові та оштрафував Мінкульт: що відомо

Четвер 07 серпня 2025 18:19
UA EN RU
Суд заборонив забудову біля музею в Пирогові та оштрафував Мінкульт: що відомо Фото: Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові (pyrohiv.org.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

У власність держави повернули десятки гектарів землі навколо Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Йдеться про території, частина яких входить до охоронних зон унікального музею просто неба.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У чому суть питання

Ще у 2007 році Київрада незаконно передала у приватну власність понад 1,5 тис. га землі під забудову - понад 100 га з них потрапляла до охоронної зони музею, де будь-яке будівництво заборонене. Землю отримали житлово-будівельні кооперативи, створені на підставних осіб. Також зупинене будівництво на цій території.

Прокуратура подала 17 позовів до суду - всі вони задоволені. Завдяки цьому державі вже повернули понад 56 га землі, зокрема ділянку площею 16,5 га після рішення Верховного Суду від 5 серпня 2025 року.

Крім того, прокурори домоглися скасування наказу Міністерства культури, який у 2007 році безпідставно зменшив охоронну зону музею з 2 км до 25 м. Суд зобов’язав Мінкульт встановити нові межі. Через невиконання рішення на міністерство накладено штраф у розмірі 5100 гривень.

Чому це важливо

Музей у Пирогові - один із найбільших в Україні музеїв просто неба, що зберігає понад 200 архітектурних пам’яток. Для збереження його просторової цілісності потрібна вільна зона навколо, яка має бути захищеною від будь-якої забудови.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові відкрили перший гарнізонний храм ЗСУ - відреставрований дерев’яний козацький храм Святого Миколая XVIII століття. Раніше храм був у занедбаному стані, у 2023 році його перевезли з Чернігівщини, відновили архітектуру та іконостас.

Також ми писали, що ДБР повернуло державі близько 100 млн гривень, вилучених у справі про корупцію під час закупівлі техніки для ЗСУ. Посадовець Держспецтранспорту з підрядниками завищували ціни на вантажівки через "свої" тендери, чим завдали збитків на понад 64 млн грн. Шістьом фігурантам вже повідомлено про підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство культури Суд
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки