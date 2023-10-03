В Пирогово появился первый в Украине гарнизонный храм ВСУ

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово в древнем казацком храме Святого Николая провели торжественное богослужение. Деревянный храм XVIII века теперь считается первым гарнизонным храмом Православной церкви Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Православной церкви Украины.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храм прибыло немало военных капелланов ВСУ. Их поздравил лично командующий объединенными силами Сергей Наев.

"Вместе с Православной церковью Украины мы выполняем задачи по мотивации, в том числе и духовной мотивации наших защитников и защитниц. Потому что вера в Бога, которая есть в сердце каждого украинца, должна быть всегда с каждым, где бы кто ни находился", - подчеркнул он.

Деревянный казацкий храм Святого Николая был построен в XVIII веке в селе Городище Менской городской общины Черниговской области. На одной из стен храма даже удалось найти дату его основания - 1763 год. Деревянный казацкий храм Святого Николая - одна из самых ценных святынь казацкой эпохи украинского деревянного барокко.

Несмотря на это, храм был заброшен, а в советские времена коммунистический режим превратил его в зернохранилище. Потом один из последних образцов деревянного казацкого барокко был покинут, гнил, а бесценные деревянные элементы просто растаскивали.

Более 5 лет назад представители семьи Довгих - Тарас Довгий, Станислав Довгий и Олесь Довгий - выступили меценатами перевозки и реставрации этого храма.

После завершения работ его подарили Музею под открытым небом в Пирогово.

Огромная команда мастеров, а также реставраторов и ученых работала над восстановлением уникального храма из с. Городище. Восстановили не только архитектуру храма, но и его иконостас

. Во время реставрации было обнаружено немало древних фресок, и теперь Свято-Николаевский храм на 80% аутентичен - такой, каким был в XVIII веке. А осенью 2020 года в Пирогове были завершены работы по монтажу перевезенной и отреставрированной церкви. Восстановленный храм освятил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Эта история - многовековая история нашей украинской казацкой вольницы – получила реинкарнацию, новое дыхание и мощную энергетику слова Божьего, духа Божьего, духа украинского казачества", - сказал главный инициатор и организатор перевозки храма в этнографический музей Тарас Довгий.

Сам военный капеллан Борис Кутовой, настоятель первого гарнизонного храма ВСУ, подчеркнул важность работы своих коллег.

"Они очень хорошо понимают, как нужно общаться с военными, потому что сегодня очень важно поддержать наших воинов, поддержать молитвой к Богу, поддержать простым добрым словом и состраданием", - добавил он.

Двери храма открыты для всех, кто посетит территорию Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Напомним, семья Довгих ранее выступила меценатом в восстановлении согласно архивам уникальной иконы Богородицы Никопеи и установке на ее историческое место на Золотых воротах. Эта икона благословляла войско на победу и счастливое возвращение домой.