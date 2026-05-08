Суд признал тарифы Трампа незаконными, но заблокировал только для трех истцов

Что решил суд

Суд принял решение 2 голосами против 1: Трамп неправомерно применил статью 122 Закона о торговле 1974 года для введения пошлин. Закон позволяет устанавливать пошлины до 15% на срок до 150 дней для исправления "дефицита платежного баланса" - но суд решил, что торговый дефицит в 1,2 трлн долларов не является основанием для применения этой нормы.

Запрос 24 штатов на широкую блокировку пошлин для всех импортеров суд отклонил - большинство штатов не являются импортерами, уплачивающими эти пошлины, поэтому не имеют права на такой иск. Исключение сделано для штата Вашингтон, который доказал уплату пошлин через Университет Вашингтона.

Кто подавал иск

Среди истцов - компания Basic Fun, производитель игрушек, и импортер специй Burlap & Barrel. Они утверждали, что новые пошлины являются попыткой обойти решение Верховного суда, который ранее отменил глобальные пошлины Трампа, введенные на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Что дальше

Администрация Трампа обжалует решение. До 24 июля - даты окончания действия пошлин - правительство будет продолжать их собирать с большинства импортеров. После этого, по прогнозам юристов, могут ввести постоянные пошлины на другом правовом основании - статье 301. Решение принято за неделю до запланированных переговоров Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.