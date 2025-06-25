Суд определил новую дату заседания по Чернышову

Высший антикоррупционный суд определится с мерой пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова 27 июня. Заседание начнется в 9 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде сообщили, что будет рассмотрено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело Чернышова

Заседание по мере пресечения должно было состояться 24 июня, но из-за заседания Кабмина его перенесли.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение Чернышову 23 июня. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, то есть взятку.

Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове, который вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка.

