Суд определил новую дату заседания по Чернышову
Высший антикоррупционный суд определится с мерой пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова 27 июня. Заседание начнется в 9 утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде сообщили, что будет рассмотрено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Дело Чернышова
Заседание по мере пресечения должно было состояться 24 июня, но из-за заседания Кабмина его перенесли.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение Чернышову 23 июня. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, то есть взятку.
Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.
Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове, который вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка.
На прошлой неделе Чернышов находился в Вене, и ходили слухи, что он не вернется в Украину.
В то же время и премьер-министр Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке до 22 июня, а потом вернется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.