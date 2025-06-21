Зеленский сделал заявление о отсутствие вице-премьера Чернышова

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, отметив, что получил информацию от премьера Дениса Шмыгаля.

"То, что мне сказал Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое - это открывать хабы в разных странах, а второе - множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все", - сказал он.

На этой неделе в СМИ появилась информация о задержке вице-премьера по национальному единству Алексея Чернышова за границей из-за дела о коррупции в Минрегионе. В его пресс-службе отметили, что он находится в плановой командировке и в ближайшее время вернется.

Ранее Шмыгаль также заверил, что министр выполняет важные задачи за рубежом.