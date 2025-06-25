Суд визначив нову дату засідання щодо Чернишова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду.

У суді повідомили, що буде розглянуте клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Справа Чернишова

Засідання щодо запобіжного заходу повинно було відбутися 24 червня, але через засідання Кабміну його перенесли.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру Чернишову 23 червня. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, тобто хабар.

Він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

Для цього він звернувся до тодішнього міністра розвитку громад та територій. Слідство не називає його ім'я, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Чернишова, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП.