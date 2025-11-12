ua en ru
Суд отправил под арест бухгалтера "схем Миндича"

Киев, Среда 12 ноября 2025 20:14
Суд отправил под арест бухгалтера "схем Миндича" Фото: Игорь Фурсенко ("Суспільне Новини", Анна Железняк)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела "Мидас" Игорю Фурсенко в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

"Применить к Игорю Фурсенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 8 января 2026 года включительно. Определить залог в размере 95 млн гривен", - отметил судья.

Стоит заметить, что прокуроры просили арестовать Фурсенко с возможностью внесения залога в размере около 254 млн гривен.

Коррупционный скандал

Напомним, в Украине на днях разоблачили преступную организацию, которая брала взятки у контрагентов "Энергоатома".

Полученные деньги затем доставляли в офис, где их отмывали. Офис находился в самом центре Киева.

На пленках, которые обнародовали украинские правоохранители, Фурсенко фигурирует под псевдонимом "Решик".

Стоит заметить, что меры пресечения в рамках дела "Мидас" уже избрали экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову и участнице так называемого "бэк-офиса" Лесе Устименко.

Всех вышеперечисленных фигурантов отправили в СИЗО, но с разными залогами.

Стоит заметить, что коррупционный скандал уже привел к кадровым решениям. В частности, в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

По информации источников РБК-Украина, Рада уже на следующей неделе рассмотрит их увольнение.

Энергоатом Суд Коррупция Тимур Миндич
