Суд відправив під арешт бухгалтера "схем Міндіча"

Київ, Середа 12 листопада 2025 20:14
Суд відправив під арешт бухгалтера "схем Міндіча" Фото: Ігор Фурсенко ("Суспільне Новини", Анна Железняк)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи "Мідас" Ігорю Фурсенку у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

"Застосувати до Ігоря Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити заставу в розмірі 95 млн гривень", - зазначив суддя.

Варто зауважити, що прокурори просили заарештувати Фурсенка з можливістю внесення застави в розмірі близько 254 млн гривень.

Корупційний скандал

Нагадаємо, в Україні днями викрили злочинну організацію, яка брала хабарі у контрагентів "Енергоатому".

Отримані гроші потім доставляли в офіс, де їх відмивали. Офіс знаходився в самому центрі Києва.

На плівках, які оприлюднили українські правоохоронці, Фурсенко фігурує під псевдонімом "Рьошик".

Варто зауважити, що запобіжні заходи в рамках справи "Мідас" уже обрали ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, виконавчому директору з безпеки "Енергоатому" Дмитру Басову та учасниці так званого "бек-офісу" Лесі Устименко.

Усіх перерахованих вище фігурантів відправили в СІЗО, але з різними заставами.

Варто зауважити, що корупційний скандал уже призвів до кадрових рішень. Зокрема, у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко і міністр енергетики Світлана Гринчук.

За інформацією джерел РБК-Україна, Рада вже наступного тижня розгляне їхнє звільнення.

