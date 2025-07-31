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Суд отказал "Азовмашу" во взыскании 19,5 млн долларов с России за утраченное имущество в Мариуполе

Четверг 31 июля 2025 14:27
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Суд отказал "Азовмашу" во взыскании 19,5 млн долларов с России за утраченное имущество в Мариуполе Фото: суд отказал "Азовмашу" во взыскании 19,5 млн долларов с России за утраченное имущество в Мариуполе (росСМИ)
Автор: Сергей Новиков

Хозяйственный суд города Киева 22 июля вынес решение отказав ООО "Азовмаш" в иске к РФ о взыскании убытков на сумму 19,5 млн долларов. Речь шла о возмещении потерь, вызванных военной агрессией в Мариуполе, где предприятие потеряло имущественные активы и понесло упущенную выгоду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суть дела

Суд в рамках рассмотрения дела № 910/12269/24 о взыскании убытков на сумму 19 514 415,29 долларов, установил, что ООО "Азовмаш", которое занималось торговлей продукцией предприятий группы "Азовмаш" в Мариуполе, не предоставило достаточных доказательств реальности заявленных убытков.

В частности, инвентаризационная опись от 01.12.2022 года не подтвердила фактического наличия утраченного имущества, а заключение экспертизы от 29.06.2023 года базировалось на ненадлежащих документах, таких как акты сверки, которые не являются первичными бухгалтерскими документами. Кроме того, истец не доказал реальность упущенной выгоды в размере 434 630 701,50 грн, поскольку финансовая отчетность за 2019-2021 годы показала значительно меньшую прибыль.

Суд подчеркнул, что истец не предоставил доказательств уничтожения имущества. Отсутствие надлежащих доказательств сделало невозможным установление реального размера убытков.

Решение суда может быть обжаловано в Северный апелляционный хозяйственный суд в течение 20 дней.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, в делах о возмещении убытков, вызванных военными действиями, ключевым вопросом является тщательный сбор доказательной базы.

"Истец должен предоставить первичные документы, подтверждающие право собственности на имущество, факт его уничтожения или повреждения, а также реальность упущенной выгоды. Без надлежащих доказательств, таких как акты обследования, фотодокументация или показания, суд не может признать заявленные требования обоснованными", - отмечает он.

Как сообщалось ранее, суд обязал РФ и "Газпромбанк" солидарно выплатить "Новус Украина" более 2,1 млрд грн в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате полномасштабной агрессии. Решение вступило в законную силу 10 июня.

Кроме того, суд обязал РФ выплатить ООО "Метро Кэш Энд Керри Украина" более 377 млн грн. Это компенсация за имущественный ущерб, причиненный утратой движимого и недвижимого имущества, в результате оккупации Мариуполя.

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Азовмаш Российская Федерация Мариуполь Суд
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