Суд відмовив "Азовмаш" у стягненні 19,5 млн доларів з Росії за втрачене майно в Маріуполі

Господарський суд міста Києва 22 липня виніс рішення відмовивши ТОВ "Азовмаш" у позові до РФ про стягнення збитків на суму 19,5 млн доларів. Мова йшла про відшкодування втрат, спричинених військовою агресією у Маріуполі, де підприємство втратило майнові активи та зазнало упущеної вигоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суть справи

Суд в рамках розгляду справи № 910/12269/24 про стягнення збитків на суму 19 514 415,29 доларів, встановив, що ТОВ "Азовмаш", яке займалося торгівлею продукцією підприємств групи "Азовмаш" у Маріуполі, не надало достатніх доказів реальності заявлених збитків.

Зокрема, інвентаризаційний опис від 01.12.2022 року не підтвердив фактичної наявності втраченого майна, а висновок експертизи від 29.06.2023 року базувався на неналежних документах, таких як акти звірки, які не є первинними бухгалтерськими документами. Крім того, позивач не довів реальність упущеної вигоди у розмірі 434 630 701,50 грн, оскільки фінансова звітність за 2019-2021 роки показала значно менший прибуток.

Суд підкреслив, що позивач не надав доказів знищення майна. Відсутність належних доказів унеможливила встановлення реального розміру збитків.

Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, у справах про відшкодування збитків, спричинених воєнними діями, ключовим питанням є ретельне збирання доказової бази.

"Позивач має надати первинні документи, які підтверджують право власності на майно, факт його знищення чи пошкодження, а також реальність упущеної вигоди. Без належних доказів, таких як акти обстеження, фотодокументація чи свідчення, суд не може визнати заявлені вимоги обґрунтованими", - зазначає він.