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Суд обязал Россию и "Газпромбанк" выплатить украинской компании более 2 млрд гривен

Украина, Пятница 20 июня 2025 12:01
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Суд обязал Россию и "Газпромбанк" выплатить украинской компании более 2 млрд гривен Фото: суд обязал РФ и "Газпромбанк выплатить" 2,1 млрд гривен "Новус Украина" (facebook.com_robotanovus)
Автор: Сергей Новиков

Хозяйственный суд Киева обязал Российскую Федерацию и "Газпромбанк" солидарно выплатить "Новус Украина" более 2,1 млрд грн в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате полномасштабной агрессии. Решение вступило в законную силу 10 июня 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Речь идет о решении по делу № 910/9160/24, обнародованном 20 мая 2025 года. Иск подал дистрибьютор и оператор одноименной сети супермаркетов - компания "Новус Украина".

Она требовала возмещения прямых и косвенных убытков, которые понесла из-за разрушения и повреждения объектов недвижимости в Буче, Ирпене и Киеве (в частности ТРЦ Retroville) в результате действий РФ.

По подсчетам, потеряно или разрушено имущество в 10 магазинах, из которых 3 полностью уничтожено. Убытки охватывают уничтоженное оборудование, товары, расходы на восстановление (в частности закупку дизель-генераторов), а также упущенную выгоду из-за невозможности работать.

Суд пришел к выводу, что Россия в лице Минюста и АО "Газпромбанк", который финансировал военную машину РФ, несут ответственность за причиненный ущерб.

Ответчики на заседание не явились, возражений не подали, а предоставленные доказательства истца - экспертные заключения и финансовые расчеты - признаны достаточными.

Кроме основной суммы, суд также постановил взыскать с ответчиков более 1 млн грн судебного сбора в пользу государственного бюджета Украины. Решение вступит в силу, если в течение 20 дней после его составления не будет подана апелляция.

Почему это важно

Как объясняет юрист Клим Братковский, это решение создает важный юридический факт: оно официально устанавливает, что Российская Федерация причинила ущерб украинской компании в результате вооруженной агрессии. Такой факт может стать основанием для:

  • отсрочки банковских платежей или кредитных обязательств - как следствие форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных судебным решением;
  • передачи прав требования третьим лицам - например, международным юридическим фирмам или фондам, которые специализируются на взыскании компенсаций (это может позволить компании получить частичную компенсацию уже сейчас);
  • обращение в международные институты, которые работают над механизмом возмещения убытков Украине за счет арестованных активов РФ;
  • признание факта причинения вреда государством-агрессором, что позволяет в будущем включить эту сумму в реестры убытков и претензий Украины - например, в реестр в Гааге.

Как сообщалось, Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/1211/25 по иску ООО "Бизнес-центр "Лукьяновский" к Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры РФ. Истец требует компенсацию в размере за повреждение здания в результате ракетных обстрелов.

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