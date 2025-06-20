Суд обязал Россию и "Газпромбанк" выплатить украинской компании более 2 млрд гривен

Хозяйственный суд Киева обязал Российскую Федерацию и "Газпромбанк" солидарно выплатить "Новус Украина" более 2,1 млрд грн в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате полномасштабной агрессии. Решение вступило в законную силу 10 июня 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Речь идет о решении по делу № 910/9160/24, обнародованном 20 мая 2025 года. Иск подал дистрибьютор и оператор одноименной сети супермаркетов - компания "Новус Украина".

Она требовала возмещения прямых и косвенных убытков, которые понесла из-за разрушения и повреждения объектов недвижимости в Буче, Ирпене и Киеве (в частности ТРЦ Retroville) в результате действий РФ.

По подсчетам, потеряно или разрушено имущество в 10 магазинах, из которых 3 полностью уничтожено. Убытки охватывают уничтоженное оборудование, товары, расходы на восстановление (в частности закупку дизель-генераторов), а также упущенную выгоду из-за невозможности работать.

Суд пришел к выводу, что Россия в лице Минюста и АО "Газпромбанк", который финансировал военную машину РФ, несут ответственность за причиненный ущерб.

Ответчики на заседание не явились, возражений не подали, а предоставленные доказательства истца - экспертные заключения и финансовые расчеты - признаны достаточными.

Кроме основной суммы, суд также постановил взыскать с ответчиков более 1 млн грн судебного сбора в пользу государственного бюджета Украины. Решение вступит в силу, если в течение 20 дней после его составления не будет подана апелляция.

Почему это важно

Как объясняет юрист Клим Братковский, это решение создает важный юридический факт: оно официально устанавливает, что Российская Федерация причинила ущерб украинской компании в результате вооруженной агрессии. Такой факт может стать основанием для: