ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд обязал Россию компенсировать METRO более 377 млн за захваченный ТЦ в Мариуполе

Украина, Понедельник 23 июня 2025 13:19
UA EN RU
Суд обязал Россию компенсировать METRO более 377 млн за захваченный ТЦ в Мариуполе Фото: Россия компенсирует METRO более 377 млн за захваченный ТЦ в Мариуполе (росСМИ)
Автор: Александр Мороз

Хозяйственный суд Донецкой области обязал Российскую Федерацию выплатить ООО "Метро Кэш Энд Керри Украина" более 377 млн грн. Это компенсация за имущественный ущерб, причиненный утратой движимого и недвижимого имущества, в результате оккупации Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Речь идет о торговом центре METRO, расположенном на Запорожском шоссе в Мариуполе, который на момент вторжения находился в собственности компании.

После оккупации города здание магазина было захвачено военными РФ и, по сообщениям СМИ, превращено в так называемый "гуманитарный штаб" России.

По данным METRO, на момент начала полномасштабной агрессии компания не имела возможности вывести из ТЦ все хранившееся там имущество.

В результате потери контроля над объектом все товары были разграблены или потеряны, а компания понесла серьезные материальные потери.

Общая сумма убытков составила:

  • 114,9 млн грн - прямые убытки (имущество, товары, оборудование);
  • 262,7 млн грн - упущенная выгода от остановки работы ТЦ.

Суд пришел к выводу, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины лишила компанию возможности пользоваться своим имуществом, а сам факт захвата ТЦ является нарушением норм международного права и Конституции Украины. Суд также отметил, что РФ не может ссылаться на судебный иммунитет по делам о возмещении вреда, причиненного актами агрессии.

Россия участия в рассмотрении дела не принимала, однако, суд признал ее должным образом уведомленной, в частности благодаря направлению документов по почте через Францию и на официальные электронные адреса Генеральной прокуратуры РФ.

Объяснение юриста

Как объясняет юрист Клим Братковский, это решение позволяет METRO официально подтвердить, что потеря товаров произошла в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а не по вине компании.

"Следовательно, METRO не несет ответственности перед поставщиками за неоплаченную продукцию, которая хранилась в ТЦ. Кроме того, это решение может быть использовано для взыскания убытков с российских активов за рубежом", - добавляет он.

Не первое подобное решение

Напомним, до этого Хозяйственный суд Киева обязал РФ и "Газпромбанк" солидарно выплатить "Новус Украина" более 2,1 млрд грн в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате полномасштабной агрессии. Решение вступило в законную силу 10 июня 2025 года.

Кроме того, Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/1211/25 по иску ООО "Бизнес-центр "Лукьяновский" к Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры РФ. Истец требует компенсацию в размере за повреждение здания в результате ракетных обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь Суд
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде