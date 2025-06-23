Суд обязал Россию компенсировать METRO более 377 млн за захваченный ТЦ в Мариуполе
Хозяйственный суд Донецкой области обязал Российскую Федерацию выплатить ООО "Метро Кэш Энд Керри Украина" более 377 млн грн. Это компенсация за имущественный ущерб, причиненный утратой движимого и недвижимого имущества, в результате оккупации Мариуполя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Речь идет о торговом центре METRO, расположенном на Запорожском шоссе в Мариуполе, который на момент вторжения находился в собственности компании.
После оккупации города здание магазина было захвачено военными РФ и, по сообщениям СМИ, превращено в так называемый "гуманитарный штаб" России.
По данным METRO, на момент начала полномасштабной агрессии компания не имела возможности вывести из ТЦ все хранившееся там имущество.
В результате потери контроля над объектом все товары были разграблены или потеряны, а компания понесла серьезные материальные потери.
Общая сумма убытков составила:
- 114,9 млн грн - прямые убытки (имущество, товары, оборудование);
- 262,7 млн грн - упущенная выгода от остановки работы ТЦ.
Суд пришел к выводу, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины лишила компанию возможности пользоваться своим имуществом, а сам факт захвата ТЦ является нарушением норм международного права и Конституции Украины. Суд также отметил, что РФ не может ссылаться на судебный иммунитет по делам о возмещении вреда, причиненного актами агрессии.
Россия участия в рассмотрении дела не принимала, однако, суд признал ее должным образом уведомленной, в частности благодаря направлению документов по почте через Францию и на официальные электронные адреса Генеральной прокуратуры РФ.
Объяснение юриста
Как объясняет юрист Клим Братковский, это решение позволяет METRO официально подтвердить, что потеря товаров произошла в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а не по вине компании.
"Следовательно, METRO не несет ответственности перед поставщиками за неоплаченную продукцию, которая хранилась в ТЦ. Кроме того, это решение может быть использовано для взыскания убытков с российских активов за рубежом", - добавляет он.
Не первое подобное решение
Напомним, до этого Хозяйственный суд Киева обязал РФ и "Газпромбанк" солидарно выплатить "Новус Украина" более 2,1 млрд грн в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате полномасштабной агрессии. Решение вступило в законную силу 10 июня 2025 года.
Кроме того, Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/1211/25 по иску ООО "Бизнес-центр "Лукьяновский" к Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры РФ. Истец требует компенсацию в размере за повреждение здания в результате ракетных обстрелов.
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