Суд в США приостановил действие решения администрации Трампа по "Голосу Америки"

Журналисты "Голоса Америки" обжаловали в суде действия Белого дома, которые нарушают их права. Федеральный судья принял временное решение в их пользу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Судья Дж. Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене в пятницу, 28 марта, вынес решение, которым временно остановил усилия администрации президента Дональда Трампа по ликвидации финансируемого правительством международного вещателя "Голос Америки".

Такое решение судья принял во время слушания по иску журналистов "Голоса Америки", а также их профсоюзов.

Как утверждается в иске, действия администрации Трампа, в частности отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права представителей СМИ по Первой поправке.

Американская газета пишет, что временная мера пресечения действует на 21 день.

Также отмечается, что судебного рассмотрения ожидает отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем.

Что такое "Голос Америки"

"Голос Америки", который был основан в 1942 году, предоставляет программы новостей на 49 языках для десятков стран мира, включая такие страны, как Китай и Иран, где граждане имеют ограниченный доступ к независимой журналистике.

Этот вещатель долгое время считался ключевым компонентом американских усилий "мягкой силы", направленных на продвижение демократии за рубежом, отмечает NYT.

Бюджет "Голоса Америки" составляет примерно 270 миллионов долларов. Устав вещателя был разработан для защиты редакционной независимости.

Усилия Трампа ограничить работу вещателя

Недавно президент США Дональд Трамп обвинил вещателя в "левачестве" и предубеждении. Американский лидер выбрал близкого соратника и бывшего правого телеведущего Кари Лейк на должность специального советника по надзору за главным агентством.

14 марта президент Штатов подписал указ, который приказал Агентству глобальных медиа отменить многие его функции.

Как рассказали сотрудники вещателя, они потеряли доступ к рабочей электронной почте и к некоторым радиочастотам в Азии и на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее на этой неделе федеральный судья в Вашингтоне временно заблокировал подобную попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которая является еще одной финансируемой государством телерадиокомпанией, берущей начало со времен Холодной войны.