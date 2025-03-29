Суд у США призупинив дію рішення адміністрації Трампа щодо "Голосу Америки"

Журналісти "Голосу Америки" оскаржили в суді дії Білого дому, які порушують їхні права. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Суддя Дж. Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені у п'ятницю, 28 березня, виніс рішення, яким тимчасово зупинив зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з ліквідації фінансованого урядом міжнародного мовника "Голос Америки".

Таке рішення суддя ухвалив під час слухання за позовом журналістів "Голосу Америки", а також їхніх профспілок.

Як стверджується у позові, дії адміністрації Трампа, зокрема відправлення сотень журналістів організації в оплачувану відпустку, порушили права представників ЗМІ за Першою поправкою.

Американська газета пише, що тимчасовий запобіжний захід діє на 21 день.

Також зазначається, що на судовий розгляд очікує окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем.

Що таке "Голос Америки"

"Голос Америки", який був заснований у 1942 році, надає програми новин 49 мовами для десятків країн світу, включаючи такі країни, як Китай та Іран, де громадяни мають обмежений доступ до незалежної журналістики.

Цей мовник довгий час вважався ключовим компонентом американських зусиль "м'якої сили", спрямованих на просування демократії за кордоном, зазначає NYT.

Бюджет "Голосу Америки" становить приблизно 270 мільйонів доларів. Статут мовника був розроблений для захисту редакційної незалежності.

Зусилля Трампа обмежити роботу мовника

Нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив мовника в "лівацтві" та упередженні. Американський лідер обрав близького соратника та колишнього правого телеведучого Карі Лейк на посаду спеціального радника з нагляду за головним агентством.

14 березня президент Штатів підписав указ, який наказав Агентству глобальних медіа скасувати багато його функцій.

Як розповіли співробітники мовника, вони втратили доступ до робочої електронної пошти та до деяких радіочастот в Азії та на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше цього тижня федеральний суддя у Вашингтоні тимчасово заблокував подібну спробу адміністрації Трампа закрити "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", яка є ще однією фінансованою державою телерадіокомпанію, яка бере початок з часів Холодної війни.