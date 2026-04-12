Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Суд в США разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме

06:05 12.04.2026 Вс
2 мин
Аппеляционная коллегия выступила против решения суда
aimg Эдуард Ткач
Фото: здание Белого дома (Getty Images)

Апелляционный суд США постановил, что строительство нового бального зала в Белом доме может продолжатся. Однако ненадолго, лишь до 17 апреля.

Как пишет агентство, 31 марта суд низшей инстанции вынес постановление о приостановке строительства бального зала, который хотел построить президент США Дональд Трамп. Кроме того, суд приостановил действие вышеуказанного постановления для подачи апелляции.

Однако в субботу аппеляционная коллегия решила продлить приостановку решения суда до 17 апреля, попросив окружной суд уточнить постановление, которым было вынесено постановление о приостановке. Таким образом, строительство в ближайшие дни разрешено.

Ранее Белый дом утверждал, что судебный запрос оставил их администрацию "открытой и уязвимой", угрожая тем самым безопасности здания, президента, его семьи и персонала.

Что известно о Бальном зале и какие инциденты возникли

Напомним, что бальный зал - это проект стоимостью 400 млн долларов, который предусматривает замену снесенного Восточного крыла Белого дома бальным залом, и который по площади составит около 90 тысяч квадратных футов. Дональд Трамп назвал этот проект определяющим дополнением к Белому дому и символом его президентства.

Уже в декабре 2025 года Национальный фон исторических памятников подал иск, где утверждалось, что Трамп превысил свои полномочия, снеся историческое Восточное Крыло. Изначально эта часть была построена еще в 1902 году, во время президентства Теодора Рузвельта. Позже его расширили в 1942 году, но без разрешения Конгресса.

К слову, в начале январе этого года CNN писало, что Дональд Трамп лично осмотрел образцы камня, которые планируют использовать для строительства нового бального зала.

