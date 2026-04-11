Амбиции Трампа растут: в Вашингтоне планируют построить триумфальную арку

"Я рад сообщить, что сегодня моя администрация официально подала в авторитетную Комиссию по изобразительному искусству презентацию и планы по сооружению самой величественной и прекрасной Триумфальной арки во всем мире", - написал он.

Как пишет BBC, сооружение получило название "Арка Трампа" и, согласно проекту, может превысить по высоте здание Капитолия США и Мемориал Линкольна.

На визуализации изображена золотая надпись "One Nation Under God", ("Одна нация под Богом") двух орлов и крылатая Статую Свободы, а также скульптуры львов у подножия.

В Белом доме отметили, что арка должна стать важным элементом пространства вблизи Национального кладбища Арлингтона.

"Арка улучшит впечатление посетителей Национального кладбища Арлингтона - ветеранов, семей погибших и всех американцев - и будет служить наглядным напоминанием о благородных жертвах, на которые пошли так много американских героев в течение нашей 250-летней истории, чтобы мы могли сегодня наслаждаться нашими свободами", - отметил в заявлении представитель Белого дома Дэвис Ингл.

В то же время вопрос финансирования проекта остается открытым. Ранее Трамп заявлял, что часть средств могут направить из остатков бюджета строительства бального зала.

Ранее Трамп объяснял, что вдохновлялся Триумфальной аркой в Париже. По его замыслу, новое сооружение должно встречать тех, кто въезжает в Вашингтон со стороны Арлингтонского кладбища через Мемориальный мост.

Другие идеи Трампа

Инициатива с аркой является частью более широкой стратегии администрации по переосмыслению символического облика столицы. В последнее время команда Трампа продвигает идеи, связанные с увековечением его имени в публичном пространстве.

В частности, аэропорт в Палм-Бич, обслуживающий район Мар-а-Лаго, предлагают переименовать в честь президента.

Также к 250-летию США планируют выпустить банкноты с его подписью и золотые монеты с изображением Трампа - эти инициативы уже вызвали дискуссии относительно их законности.