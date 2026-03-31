Трамп разнес пол Белого дома ради бала: теперь эта мечта под угрозой

Федеральный судья постановил прекратить работы над заменой разрушенного Восточного крыла Белого дома до тех пор, пока Конгресс не примет соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Что произошло

Во вторник, 31 марта, судья Ричард Дж. Леон (назначенный еще при президенте Джордже Буше-младшем) издал 35-страничное решение, которым обязал прекратить любые работы на месте снесенного Восточного крыла Белого дома.

Проект стоимостью 400 млн долларов предусматривал возведение нового бального зала вместо исторического здания.

Судья постановил, что администрация не имела права действовать самостоятельно, без согласования с Конгрессом, в вопросе, который касается изменений в Белом доме - здания, имеющего историческое и национальное значение.

"Пока Конгресс не благословит этот проект через законодательное уполномочивание, строительство должно остановиться!" - написал судья в своем решении.

Аргументы суда

Судья Леон отметил, что администрация предоставляла противоречивые объяснения относительно того, кто отвечает за проект и на каких основаниях принимаются частные пожертвования для его финансирования.

Он также отметил, что Конгресс имеет право сохранять контроль над федеральной собственностью и следить за расходами государственных средств.

"Не поздно для Конгресса уполномочить продолжение строительства бального зала. Национальный фонд сохранения исторических памятников получит защиту своих интересов в конституционном и законном процессе. А американский народ выиграет от того, что ветви власти будут выполнять свои конституционные роли", - добавил судья.

Реакция администрации

Ранее администрация Трампа утверждала, что остановка строительства оставит открытую строительную площадку рядом с резиденцией президента, что затруднит выполнение базовых работ в Белом доме и даже может угрожать национальной безопасности.

Однако судья отклонил эти аргументы, подчеркнув необходимость соблюдения законных процедур.