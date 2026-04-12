Суд у США дозволив продовжити будівництво бального залу в Білому домі

Як пише агентство, 31 березня суд нижчої інстанції ухвалив постанову про зупинення будівництва бального залу, який хотів побудувати президент США Дональд Трамп. Крім того, суд призупинив дію вищевказаної постанови для подання апеляції.

Однак у суботу апеляційна колегія вирішила продовжити призупинення рішення суду до 17 квітня, попросивши окружний суд уточнити постанову, якою було ухвалено постанову про призупинення. Таким чином, будівництво найближчими днями дозволено.

Раніше Білий дім стверджував, що судовий запит залишив їхню адміністрацію "відкритою і вразливою", загрожуючи тим самим безпеці будівлі, президента, його сім'ї та персоналу.