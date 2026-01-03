Новый бальный зал в Белом доме: Трамп лично подбирает материалы для строительства
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 января, лично осмотрел образцы камня, которые планируют использовать для строительства нового бального зала в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп посетил компанию-импортера камня, расположенную неподалеку от его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там президент подбирал мрамор и оникс для будущего проекта.
В Белом доме отметили, что Трамп финансирует закупку материалов и оплату работ за свой счет или за счет частных доноров.
Ранее он заявлял, что готов потратить на строительство около 400 млн долларов, при этом выразив надежду, что общая сумма будет меньше.
Сейчас администрация президента занимается оформлением необходимой документации и согласованием разрешений, связанных с реконструкцией.
Начало строительных работ запланировано на весну 2026 года, а завершить возведение бального зала планируют к середине 2028 года.
Что известно о бальном зале
Как ранее писало РБК-Украина, 16 декабря Трамп представил последнюю оценку стоимости проекта - 400 млн долларов.
Кроме того, Трамп сказал, что Бальный зал, в частности, будет оборудован для проведения инаугураций в будущем. Трамп добавил, что инаугурации, которые обычно проводят в Капитолии США, часто связаны с проблемами безопасности и погодными условиями.
Bloomberg отмечает, что стоимость бального зала регулярно росла. Начиная от 200 млн долларов и до последней оценки Трампа, названной выше.
Масштабы проекта тоже увеличились. Сначала президент США заявлял, что не будет мешать существующему зданию", а потом в итоге снес Восточное крыло.
В начале декабря издание Bloomberg написало, что Трамп нанял нового архитектора для проекта бального зала в Белом доме.