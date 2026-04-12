Суд в США разрешил продолжить строительство бального зала в Белом доме

Апелляционный суд США постановил, что строительство нового бального зала в Белом доме может продолжатся. Однако ненадолго, лишь до 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, 31 марта суд низшей инстанции вынес постановление о приостановке строительства бального зала, который хотел построить президент США Дональд Трамп. Кроме того, суд приостановил действие вышеуказанного постановления для подачи апелляции.

Однако в субботу аппеляционная коллегия решила продлить приостановку решения суда до 17 апреля, попросив окружной суд уточнить постановление, которым было вынесено постановление о приостановке. Таким образом, строительство в ближайшие дни разрешено.

Ранее Белый дом утверждал, что судебный запрос оставил их администрацию "открытой и уязвимой", угрожая тем самым безопасности здания, президента, его семьи и персонала.