Суд у США дозволив продовжити будівництво бального залу в Білому домі
Апеляційний суд США постановив, що будівництво нового бального залу в Білому домі може тривати. Однак ненадовго, лише до 17 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, 31 березня суд нижчої інстанції ухвалив постанову про зупинення будівництва бального залу, який хотів побудувати президент США Дональд Трамп. Крім того, суд призупинив дію вищевказаної постанови для подання апеляції.
Однак у суботу апеляційна колегія вирішила продовжити призупинення рішення суду до 17 квітня, попросивши окружний суд уточнити постанову, якою було ухвалено постанову про призупинення. Таким чином, будівництво найближчими днями дозволено.
Раніше Білий дім стверджував, що судовий запит залишив їхню адміністрацію "відкритою і вразливою", загрожуючи тим самим безпеці будівлі, президента, його сім'ї та персоналу.
Що відомо про Бальну залу та які інциденти виникли
Нагадаємо, що бальна зала - це проєкт вартістю 400 млн доларів, який передбачає заміну знесеного Східного крила Білого дому бальною залою, і який за площею становитиме близько 90 тисяч квадратних футів. Дональд Трамп назвав цей проєкт визначальним доповненням до Білого дому і символом його президентства.
Уже в грудні 2025 року Національний фонд історичних пам'яток подав позов, де стверджувалося, що Трамп перевищив свої повноваження, знісши історичне Східне Крило. Спочатку ця частина була побудована ще 1902 року, під час президентства Теодора Рузвельта. Пізніше його розширили 1942 року, але без дозволу Конгресу.
До слова, на початку січня цього року CNN писало, що Дональд Трамп особисто оглянув зразки каменю, які планують використати для будівництва нового бального залу.